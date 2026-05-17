Acuerdan CMIC y SICT fortalecer obra pública

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, sostuvo una reunión de trabajo con la directora general del Centro Chiapas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Janette Cosmes Vásquez, con el objetivo de consolidar una agenda conjunta que impulse proyectos estratégicos de infraestructura en el estado.

El presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, destacó la relevancia de fortalecer la coordinación institucional entre el sector empresarial y las autoridades de los tres niveles de gobierno, como un eje fundamental para detonar el crecimiento económico y social de la entidad.

“La infraestructura es un motor clave para el desarrollo de Chiapas. Por ello, es indispensable que empresarios y gobierno trabajemos de la mano en la planeación y ejecución de obras que generen bienestar para las familias chiapanecas”, señaló Tamayo Carboney.

Durante el encuentro, se abordaron temas prioritarios como la planeación, ejecución y fortalecimiento de la obra pública en Chiapas, así como la participación activa de las empresas constructoras afiliadas a la CMIC en proyectos estratégicos que requiera el estado.

También se analizó la importancia de garantizar procesos transparentes, eficientes y con altos estándares de calidad, que permitan optimizar los recursos públicos y generar empleos formales en el sector.