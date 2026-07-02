Acuerdos de IMSS y CFE benefician a ciudadanía

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, explicó que gracias a la buena voluntad de trabajadores y directivos de CFE se lograron acuerdos clave en beneficio de estos usuarios de la seguridad social, los cuales son de utilidad para la prestación general de servicios médicos.

Señaló que se trata de un sector importante que representa a gran parte de la población, por lo que tener acuerdos conjuntos es relevante, pero más aún cuando se escuchan y atienden peticiones que son de utilidad para toda la oferta de servicios institucionales.

Explicó que recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas participó en la Primera Reunión Estatal Tripartita 2026 con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), con el objetivo de dar seguimiento a casos de atención médica y fortalecer la coordinación institucional en beneficio de las y los trabajadores electricistas y sus familias.

Política de puertas abiertas

Dijo que el Instituto mantiene una política de puertas abiertas y comunicación permanente con los sectores productivos y sindicales, lo que permite dar seguimiento puntual a los casos y mejorar la calidad de los servicios.

En la reunión con el gerente de la División de Distribución Sureste de la CFE, Hugo Martínez Lendechy y el coordinador regional Sureste del SUTERM, Carlos Mario Sánchez Morales, se acordó mantener una agenda de trabajo permanente que permita atender de manera más eficiente las necesidades del gremio.

El IMSS acogió como propias las petición del personal de CFE, en relación a dar seguimiento a casos de atención médica, estableciendo acuerdos interinstitucionales para fortalecer la la comunicación operativa.