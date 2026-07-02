Acusa director de Bienestar de Tapachula, acoso digital

El director regional de Bienestar en Tapachula, José Luis Elorza Flores, informó que promoverá una demanda civil por daño moral y económico a quien resulte responsable por los señalamientos y acoso digital, en el caso del fallecimiento de una servidora de la Nación a consecuencia de complicaciones de padecimientos crónicos.

Dijo que el fallecimiento ocurrió tras una larga evolución y con tratamientos en segundo nivel de atención en el sistema de Salud, por lo que buscará aclarar el tema y que las autoridades finquen responsabilidades, pues mediante señalamientos electrónicos lo acusaron de responsable de la muerte.

Posicionamiento

El funcionario federal señaló que cuenta con la documentación que acredita que la servidora de la Nación recibió atención médica en el Issste —institución de salud a la que tienen acceso todos Servidores de la Nación— y que, en diversas ocasiones, le fueron otorgadas licencias médicas, las cuales fueron respetadas en todo momento para que pudiera atender su estado de salud.

De acuerdo con la misma información, al momento de su fallecimiento la trabajadora no se encontraba laborando, ya que su última incapacidad médica comprendía el periodo del 15 de junio al 7 de julio.