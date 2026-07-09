Adquisición de unidades fortalece el parque vehicular

Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del Ayuntamiento y brindar mejores servicios a la ciudadanía, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, encabezó la entrega de 30 vehículos que serán destinados a distintas áreas de la administración municipal.

Acompañado de la síndica municipal, Emma Orantes; de las regidoras Fredegunda Alegría, Paola Aguilar y Marcela Iturbe; así como de funcionarias y funcionarios públicos, Ángel Torres destacó que esta adquisición histórica fue posible gracias al manejo responsable de los recursos públicos, los ahorros generados y la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

Reitera compromiso

Asimismo, agradeció al Cabildo por la aprobación de los recursos que hicieron posible esta inversión y reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan los servicios municipales, mediante programas y estrategias orientadas al desarrollo y bienestar de las y los tuxtlecos.