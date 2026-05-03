Afecta a locatarios alza en insumos

La economía de los locatarios del mercado de los Ancianos, en Tuxtla Gutiérrez, comienza a resentir una presión que antes llegaba solo a finales de año, el aumento en el precio de insumos como el limón persa ha golpeado especialmente a los negocios de comida, aunque los comerciantes aseguran que por ahora no incrementarán ese costo al consumidor.

José Luis Sánchez Huerta, integrante de la Coordinación de la Representación del mercado, explicó que una rejilla de 20 kilogramos de limón persa llegó a cotizarse en 900 pesos, cuando en temporadas de abundancia los propios distribuidores lo ofrecen en 30 o 40 pesos.

Problemática

El entrevistado, dueño de una taquería, dijo que ahorrar se ha vuelto casi imposible y que este comportamiento de los precios se adelantó varios meses respecto a lo habitual, que solía concentrarse solo en diciembre.

El mercado cuenta con mil 329 locales, de los cuales alrededor de 720 permanecen activos, aunque algunos comerciantes poseen hasta cinco o más espacios en giros distintos, en general la sobrevivencia ha sido una lucha constante.

Sánchez Huerta reconoció que no pueden competir con las grandes cadenas comerciales, pero defendió las ventajas del mercado tradicional, frescura en carnes y verduras, posibilidad de “regatear” y un trato más cercano que favorece a la canasta básica.

Programas de promoción

“Soy comerciante, hemos dado propuestas, no solo es pedir, sino que la autoridad implemente programas de promoción”, aseguró el comerciante.

Consideró que falta capacidad para visualizar apoyos reales a los locatarios y a pesar del entorno complicado que viven los negocios insistió en que seguirán resistiendo porque argumentó que “de eso viven”.