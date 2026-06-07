Afecta al transporte bloqueo magisterial

Los bloqueos carreteros realizados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han golpeado con más fuerza la operación del autotransporte de carga en Chiapas que los hechos de inseguridad registrados en periodos recientes, denunció la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en la entidad.

En entrevista, el delegado de la Canacar en Chiapas, Raquel Gordillo Cano, advirtió que las afectaciones a la circulación de mercancías se han intensificado durante el paro nacional convocado por el magisterio disidente, especialmente con la instalación de bloqueos en puntos estratégicos como la caseta de cobro de Chiapa de Corzo.

“Venimos hace dos años de un tema de inseguridad donde teníamos problemas para llegar a la frontera. Realmente no teníamos tanto problema para circular en el estado como ahora que a los maestros se les ocurre bloquear”, expresó el representante del sector.

Retención de unidades

Gordillo Cano también se pronunció sobre la retención de unidades de carga por parte de manifestantes o normalistas, y respaldó una postura firme del gobierno estatal para garantizar el Estado de Derecho.

“Nosotros, como cámara, hemos reafirmado nuestro apoyo total al Gobierno del Estado para que les ponga orden. Definitivamente estos muchachos no se dedican a estudiar, se dedican a hacer actos vandálicos y provocar desorden. Hay que ponerles orden”, aseveró.

El líder transportista insistió en que cualquier movilización social debe realizarse dentro del marco legal, sin afectar el libre tránsito ni las actividades productivas. En contraste, reconoció una mejora sustancial en la percepción de seguridad en el estado durante los últimos meses, gracias a la coordinación entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Guardia Nacional.

Avances

“Hemos tenido eventos agradeciéndole al Gobierno del Estado, a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad del Pueblo y a la Guardia Nacional por haber restablecido el orden. Podemos circular con tranquilidad con nuestras camionetas y nuestros coches particulares. Las familias pueden pasear en el estado. La seguridad en el estado es una realidad”, sostuvo.

Finalmente, Gordillo Cano extendió una invitación a turistas nacionales y extranjeros para visitar Chiapas, al que calificó como uno de los estados más seguros y atractivos del país. “Que vengan a pasear a Chiapas, es uno de los estados más seguros del país y uno de los más bonitos”, concluyó.