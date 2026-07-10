Aguacate, naranja y papa subieron de precio en la capital

De acuerdo con información del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el aguacate registró un incremento del 24.53 % en la segunda quincena de junio, le siguieron la naranja con 9.55 y la papa con 9.32, además de la cebolla con 6.87 %.

Por el contrario, el chile poblano registró la caída más marcada en su precio con 40.43 %, seguido del jitomate con 38.98, el chile serrano con 26.88, la uva con 18.96, el pepino con 10.13 puntos porcentuales.

En junio, este indicador presentó un nivel de 145.131: disminuyó 0.27 % respecto al mes anterior. Con esto la inflación general anual se ubicó en 3.37 %. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.28 % y la anual, de 4.32 %.

Sectores

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.24 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.18 % y los de servicios, 0.30 %.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente descendió 2.04 %. Dentro de este, los precios de frutas y verduras bajaron 8.99 %, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.08 %.

En la primera y segunda quincena de junio de 2026, el Índice Nacional registró niveles de 145.274 y 144.988 respectivamente, esto implicó una caída quincenal de 0.20 %.

El contador público, René Cruz Montalvo, comentó que si bien la inflación se ha mantenido estable, con ligeras caídas de una quincena a otra, esto no quiere decir que los precios disminuyan demasiado, por lo que la percepción ciudadana es la misma, que todo sigue caro.

Indicó que sí se hace un sondeo sobre lo que piensa la población de los precios de los productos básicos, sobre todo de los alimentos agrícolas, la mayoría dirá que todo va al alza.