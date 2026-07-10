Aguas negras inundan colonia de Huixtla

Habitantes de la colonia Cañaveral en el municipio de Huixtla denunciaron que el gobierno municipal dejó abandonados los trabajos en la red de drenaje que mantiene inundada a la comunidad con una severa contaminación.

Ante ello urgieron la intervención del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud para la implementación de programas urgentes de atención, ante el riesgo del surgimiento de enfermedades que dañen a las familias.

Acusaron que el alcalde Régulo Palomeque Sánchez no ha escuchado la petición de los vecinos, dejando las obras inconclusas, provocando la acumulación de las aguas negras que se convierten en las calles.

Desde hace varias semanas la obra de rehabilitación de los drenajes fue abandonada por el personal de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, sin que se conozcan los motivos.