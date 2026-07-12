Águila de penacho se recupera en ZooMAT

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) informó la evolución favorable de un ejemplar de águila de penacho rescatada el pasado 23 de marzo en el municipio de Ocosingo, tras la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo al informe, el ave ingresó a las instalaciones del zoológico con una condición física delicada, durante su valoración médica y tras la realización de estudios radiográficos, el equipo veterinario detectó lesiones compatibles con un posible impacto de arma de fuego.

Desde su ingreso, el ejemplar ha recibido atención especializada a través de un tratamiento integral que incluye nutrición adecuada, láser frío y fototerapia.

Extinción

El águila de penacho es una especie considerada en peligro de extinción según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Habita en selvas altas y bosques desde el sur de Tamaulipas hasta Chiapas y se alimenta principalmente de mamíferos pequeños como ardillas y coatíes, así como de aves como el hocofaisán y el tucán.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha catalogado a esta especie como prioritaria para su conservación y se han implementado programas de monitoreo en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, ubicada en la Sierra Madre de Chiapas.

Amenazas

La entidad chiapaneca alberga una de las poblaciones más relevantes de esta ave rapaz en México, aunque la pérdida de hábitat por deforestación representa una amenaza constante para su supervivencia.

El ZooMAT, ubicado en la reserva natural El Zapotal en Tuxtla Gutiérrez, es un referente nacional en rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre, particularmente de especies nativas del sureste mexicano.