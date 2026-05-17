Alerta CEDH por inmueble inseguro

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas intervino tras la queja de trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ante el intento de reubicar la delegación estatal en un edificio que, según denuncias, carece de condiciones mínimas de seguridad y protección civil.

El organismo recibió a la delegada sindical, Juana Inés Tapia Torres, y representantes del instituto para analizar la situación.

Los trabajadores expusieron previamente que el inmueble donde se pretende reubicar no cuenta con rampas, elevadores, salidas de emergencia, estacionamiento ni ventilación adecuada.

Traslado riesgoso

La dirigente sindical advirtió que el traslado pondría en riesgo la integridad de 280 trabajadores y de aproximadamente mil 100 derechohabientes que acuden a diario al lugar, muchos de ellos adultos mayores con problemas de movilidad.

La líder sindical exigió la intervención del director general del Issste, Martí Batres, para que ordene una evaluación técnica independiente y un dictamen de Protección Civil.

Ante estas acusaciones, la CEDH Chiapas informó que emitirá medidas precautorias para salvaguardar la integridad y seguridad de las y los trabajadores, así como de los derechohabientes.

Condiciones adecuadas

El organismo busca garantizar que los servicios del Issste se desarrollen en condiciones adecuadas, eficientes y con pleno respeto a los derechos humanos, evitando cualquier siniestro o accidente derivado de una reubicación forzada.

“Esta comisión ha tomado la determinación de recibir la queja y emitir en su momento la medida precautoria para que los trabajadores gocen de la seguridad” declaró.