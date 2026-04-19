Alertan amenaza de enfermedades por animales

El médico veterinario zootecnista Carlos Ríos advirtió que las enfermedades de animales representan un riesgo de contagio humano, por lo que alertó a mantener cuidados en el campo, como en los espacios domésticos.

Recordó que el sureste nacional mantiene una alerta por la miasis humana provocada por el gusano barrenador del ganado (GBG), que ha registrado un aumento significativo de casos en Chiapas afectando sobre todo la región del Soconusco.

Dijo que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el 61 % de las enfermedades que se presentan en personas son zoonóticas o de origen animal, es decir, tres de cada cuatro. Esto equivale a más de dos mil 400 millones de casos y representan 2.2 millones de muertes al año a nivel global. Estas cifras revelan cómo la salud humana está profundamente conectada con la vida animal.

Día Mundial del Veterinario

El Día Mundial del Veterinario se conmemora este 25 de abril, por ello es importante reconocer que la labor veterinaria va mucho más allá de la salud animal, cuidando y preservando la vida humana, pues se estima que el 75 % de las enfermedades infecciosas nuevas o emergentes tienen origen animal.

En este contexto, los médicos veterinarios desempeñan un papel esencial, no solo en el cuidado de los animales, sino en la protección de la salud pública. Su labor abarca desde la atención clínica de animales de compañía (garantizando su vacunación, desparasitación interna y externa con tratamientos innovadores de larga duración) hasta la vigilancia epidemiológica y el control sanitario, funciones clave para cuidar su salud y evitar la propagación de enfermedades que pueden afectar a millones de personas.