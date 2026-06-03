Alertan de lluvias intensas; piden escuchar a PC

El Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la presencia de lluvias intensas, rachas de viento, descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas zonas de Chiapas.

La alerta es para la región Sureste completa y recomienda extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional y Estatal de Protección Civil (PC), señalando también presencia de Mar de Fondo y fuertes rachas de viento.

Ondas tropicales

Asimismo, mediante un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), señala que las lluvias son producto de la Onda Tropical Número Cuatro, canales de baja presión, circulación ciclónica y vaguada en altura.

Aclarando que es posible la presencia de altas temperaturas en momentos del medio día, sin que esto disminuya la alerta por lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm).

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones fuertes podrían generar encharcamientos e inundaciones.

Se prevé también Mar de Fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Chiapas. Además, los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Monitoreo permanente

En este contexto el director regional de Conagua, Jorge Joaquín González Bezares, expuso que de manera reciente participó en la Sesión del Consejo Regional Metropolitano para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, desde la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado de Chiapas, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias.

De igual manera, se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones océano-atmosféricas ante el posible desarrollo del fenómeno de El Niño, cuyas proyecciones indican que podría presentarse con una intensidad de fuerte a muy fuerte en los próximos meses.

Tuxtla Gutiérrez

Por su parte, el titular de Protección Civil Municipal, Eder Mancilla, explicó que se activaron los protocolos de atención y prevención por lluvias realizando recorridos permanentes en zonas de riesgo y puntos con mayor incidencia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.

Además, dijo que el reporte es blanco hasta el momento, exhortando a la ciudadanía a mantenerse resguardada en zonas seguras y de menor riesgo, así como evitar cruzar calles, arroyos o escurrimientos con corriente de agua.