Alertan por consumo de alcohol en jóvenes

El consumo de bebidas alcohólicas desde edades tempranas se ha consolidado como un problema persistente en Chiapas, donde adolescentes, principalmente del nivel Medio Superior, inician su ingesta; incrementando riesgos de adicción y enfermedades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (Encode), el fenómeno no es reciente.

Cifras

Desde años anteriores, el estudio advirtió que el 10.9 por ciento de los estudiantes de primaria en Chiapas ha probado una bebida alcohólica alguna vez en la vida (14.3 por ciento hombres, 7.5 por ciento mujeres) y 1.4 por ciento ha presentado consumo excesivo de alcohol.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes al tercer trimestre de 2023, señalaron un repunte en los casos de consumo de alcohol en Chiapas, confirmando que esta tendencia se mantiene vigente.

Ante esto, autoridades sanitarias advirtieron que el consumo excesivo de alcohol está relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas, accidentes y, en casos extremos, la muerte.

A nivel nacional, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. estima que cerca de 20 millones de personas presentan algún tipo de consumo problemático, que abarca desde abuso hasta dependencia.

La organización también informó que en México se registran aproximadamente 115 muertes diarias asociadas al consumo excesivo de alcohol, cifra que dimensiona la gravedad del problema como un desafío de salud pública.

Situación estatal

En el caso de Chiapas, especialistas señalaron que el inicio temprano incrementa el riesgo de desarrollar dependencia en la vida adulta, además de contribuir a la normalización del consumo en entornos sociales y familiares.

Factores como la falta de programas preventivos eficaces, el fácil acceso a bebidas alcohólicas y la presión social influyen para que niñas, niños y adolescentes adopten este hábito sin conocer sus consecuencias.

Asimismo, destacaron que la adolescencia es una etapa clave para intervenir, ya que en ella se establecen conductas que pueden prevalecer durante toda la vida.

La ausencia de acciones oportunas no solo impacta la salud individual, sino también el tejido social.