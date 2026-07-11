Alertan riesgo por vialidades en reparación

Habitantes del primer cuadro de la ciudad solicitaron a las autoridades dar celeridad a los trabajos de mejoramiento a vialidades, redes hidráulicas y sanitarias en la capital del estado, toda vez que las acciones consideran que “van retrasadas” y colocan en riesgo a la ciudadanía y a habitantes que tienen bloqueadas sus puertas, abiertos sus drenajes y colocadas solamente tablas sobre oquedales de más de un metro de profundidad.

Zona

Estos trabajos se realizan en las inmediaciones de la Secundaria del Estado, en la segunda Sur a la altura de la quinta Oriente, donde se puede observar una máquina trabajando, dos personas laborando y múltiples cortes a la vialidad como a las banquetas.