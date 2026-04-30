Algunas escuelas tendrán megapuente

Varias escuelas del nivel básico, tendrán un megapuente de cinco días libres consecutivos, desde este viernes 1 de mayo, fecha feriada por el Día del Trabajo, hasta el martes 5, también día de suspensión por el Aniversario de la Batalla de Puebla, tomándose libre el día lunes.

La decisión de suspender clases el lunes depende directamente de las directivas de cada escuela, ya que oficialmente, de acuerdo al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los días oficiales de suspensión son el 1, 5 y 15 de mayo, este último por el Día del Maestro.

Además, el 29 de mayo los alumnos no asistirán a clases, pero los docentes sí tienen actividad por una sesión más de consejo técnico escolar, programado el último viernes de cada mes. La última sería el 26 de junio.

Es importante considerar que las escuelas del sistema federalizado y algunas del estatal, los docentes entrarán a paro indefinido a partir del 1 de junio, que de concretarse si el magisterio no es atendido por el Gobierno Federal, esta sería la recta final del ciclo escolar.

En algunos planteles ya notificaron a los docentes, padres y madres de familia de estas suspensiones, por lo que cerrarán la semana este jueves 30 de abril, con clases y actividades por la celebración del Día del Niño en el caso de preescolar y primaria. En la mayoría, hasta este miércoles aun no informan si tendrán o no actividades el día lunes.