Alinean esfuerzos para el desarrollo de ICHS200

En un acto que refuerza la colaboración público-privada, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chiapas, presidido por Luis Ernesto Sauza Gutiérrez, presentó los avances de la Iniciativa Chiapas 200 (ICHS200) ante el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González.

El encuentro forma parte de la estrategia del sector privado para incidir en la construcción de una agenda de desarrollo sostenible para la entidad.

Durante la reunión, Carlos Flores Alcocer, responsable de la exposición, detalló los logros, desafíos y asignaturas pendientes de la ICHS200. Este proyecto, gestado desde finales de 2023 y desarrollado a lo largo de diez meses bajo un Modelo Sistémico de Administración Estratégica, surge de un amplio ejercicio ciudadano y empresarial que busca consolidar una visión compartida sobre el futuro de Chiapas.

Planteamiento

La iniciativa plantea una hoja de ruta hacia el año 2030, estructurada en nueve ejes fundamentales que abarcan desde el desarrollo humano y la mejora educativa hasta el fortalecimiento de la salud, el respeto al medio ambiente, la gobernanza, la infraestructura para la competitividad y la transparencia gubernamental.

Uno de los puntos medulares de la propuesta es la creación de organismos ciudadanos de planeación que garanticen la continuidad de las políticas públicas, trascendiendo los periodos constitucionales de gobierno.

En su intervención, Luis Sauza Gutiérrez subrayó la experiencia de Flores Alcocer al frente de este proyecto y agradeció la disposición del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para mantener una interlocución abierta con el empresariado.

Temas clave

Por su parte, Luis Pedrero González reconoció el valor de la propuesta y enfatizó la necesidad de avanzar de manera gradual y específica en temas clave como finanzas, digitalización y catastro, sentando las bases para convertir las ideas en acciones concretas.