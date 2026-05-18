Altas temperaturas cobran factura; hay defunciones

Con base en la información de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, las temperaturas naturales extremas han provocado 13 defunciones en el territorio nacional y en la lista aparece Chiapas.

Los datos, actualizados a la semana 18 de este año, detallan que se han registrado cientos de casos relacionados con la deshidratación y golpes de calor.

De hecho, las cifras publicadas en la página de la Dirección General de Epidemiología (DGE), puntualizan que en la temporada de calor (que va de la semana 12 a la 40) se han contabilizado 442 casos y 13 muertes.

Contexto

“Las defunciones corresponden al 100 % de golpes de calor: Chiapas (2), Veracruz (2), Baja California (1), Campeche (1), Guerrero (1), Oaxaca (1), Querétaro (1), Quintana Roo (1) y Sonora (1), Tabasco (1), Tamaulipas (1)”, remarcó el informe semanal.

En relación a la deshidratación, se han registrado 148 casos, siendo Jalisco la entidad federativa con las cifras más altas al tener 29 y Sonora a 21. Chiapas en este rubro solo registró tres personas.

Más datos

Sobre los golpes de calor la cantidad es mayor, se reportaron 264, y Tabasco se ubicó con la cifra más alta al llegar a 68 y después siguió Oaxaca con 30.

Las otras dos entidades federativas (con el mismo número de personas con golpes de calor) fueron Chiapas y Yucatán con 25. Jalisco, según la información, contabilizó 20.

También la Dirección detalla lo ocurrido con el tema de las quemaduras, rubro en el que se encontraron 30 registros. En este concepto fue Morelos la zona con más casos al tener 5.