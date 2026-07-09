Altas temperaturas y lluvia vespertina

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió de altas temperaturas para Chiapas, llegando incluso a los 40 grados centígrados. No obstante, también existe la posibilidad de un cielo medio nublado a nublado, durante el día con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las noches.

El boletín informativo confirma que se esperan encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos en diversas regiones de la entidad.

Por la mañana se espera un ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en diversas regiones, particularmente Norte, Selva y Altos.

Asimismo, se tiene el pronóstico de viento de dirección variable con rachas de 30 a 50 km/h, además que se alerta mar de fondo con oleaje de hasta dos metros de altura en las costas de Chiapas.

Estas condiciones representan una inestabilidad climática, por lo que el alertamiento se amplio también la salud, por un incremento de riesgo en las enfermedades respiratorias.