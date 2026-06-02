Altera paro magisterial dinámica comercial

La concentración de docentes de la CNTE en el parque central, derivado del inicio del paro indefinido a nivel nacional, no solo transformó el panorama político y social de la capital chiapaneca, sino que también modificó la dinámica económica del centro de la ciudad. El repunte en las ventas de comerciantes informales y negocios de alimentos, cierre de calles y la alta afluencia, fueron algunas de las consecuencias de la movilización.

Desde las primeras horas del lunes, cientos de maestras y maestros se concentraron en el parque central de la ciudad como parte de las acciones de protesta del movimiento magisterial.

Demanda en productos

La presencia masiva de docentes generó una importante derrama económica para vendedores ambulantes y algunos establecimientos ubicados en la zona.

Comerciantes improvisaron puntos de venta donde ofrecieron aguas frescas, bebidas energizantes, bolis, raspados, alimentos preparados, pozol y hasta bebidas alcohólicas para aprovechar la alta concentración de personas.

“Las ventas aumentaron casi el doble de un día común”, comentó Sergio, comerciante.

En negocios como La Michoacana también se observó un flujo constante de clientes durante gran parte de la jornada.

El calor favorece las ventas

Las altas temperaturas registradas en la capital chiapaneca impulsaron particularmente el consumo de bebidas frías y postres congelados.

En los tradicionales puestos de raspados, sabores como grosella, vainilla, durazno, mango con chamoy y rompope fueron los preferidos por los asistentes.

Los precios oscilaron entre 25 y 40 pesos para las presentaciones sencillas, mientras que las versiones preparadas con fruta, gomitas y chamoy alcanzaron hasta los 60 pesos.

“Hoy vendimos más rápido de lo habitual”, agregó.

El tradicional pozol también se posicionó entre las bebidas más demandadas por los docentes, al igual que bebidas energizantes utilizadas para soportar las largas jornadas de movilización.

Saturación de servicios

La otra cara de la movilización se reflejó en la saturación de algunos servicios.

Sucursales bancarias ubicadas sobre la avenida Central, principalmente BBVA y Santander registraron largas filas y una alta demanda de usuarios.

Al mismo tiempo, los cierres viales y la presencia de contingentes magisteriales provocaron congestionamientos en diversas calles del centro, obligando a automovilistas y usuarios del transporte público a modificar rutas y tiempos de traslado.

No todos se benefician

Aunque los vendedores ambulantes reportaron resultados positivos, algunos comercios establecidos señalaron que el movimiento no necesariamente se tradujo en mayores ingresos.

Locales de ropa, accesorios y otros giros comerciales ubicados en el centro reportaron una afluencia irregular debido a que muchos ciudadanos evitaron acudir a la zona por el tráfico y las complicaciones de movilidad.

“Hay mucha gente, pero no necesariamente son compradores. Muchos vienen a la movilización y permanecen en el parque”, explicó Ana Gómez, encargada de una tienda comercial.

Debido a que el paro fue anunciado como indefinido, comerciantes ambulantes y pequeños negocios mantienen expectativas positivas sobre el impacto económico que podría generar la permanencia del magisterio en la capital chiapaneca.