Amor Sin Fronteras, adquiere equipo Braille

La agrupación “Amor Sin Fronteras”, dirigida por Elizabeth Patricia Pérez, logró la adquisición de una impresora Braille que permitirá seguir con transcripciones en este sistema de escritura y garantizar la autonomía de la comunidad.

Este logro representa la posibilidad de sostener firmemente a la organización de y para personas ciegas.

Se informó que este sueño fue una realidad gracias al poder de la solidaridad colectiva, por lo que agradece a quienes la apoyaron y que confiaron en ella.

Altruismo

“Su generosidad es el motor que nos impulsa. Gracias por creer en nuestra labor y por demostrar que, cuando la comunidad se une sin fronteras, el Braille se vuelve una posibilidad en la Ciudad de San Cristóbal”, indicó.

Elizabeth Patricia Pérez promueve los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida.