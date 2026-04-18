Amparo le ordena a SCLC pagarle cirugía a policía

Esta semana, se dio un amparo en favor de una mujer policía con más de 25 años de antigüedad, que llegó a perder la vista en un 90 % y cuya finalidad es que el municipio de San Cristóbal se haga cargo de los gastos médicos, así lo informó Miguel Ángel Irecta, coordinador de delegados de la asociación Ciudadanos Uniformados en Chiapas.

En entrevista, el coordinador detalló que hace aproximadamente un año se inició con la solicitud al municipio porque la defendida requería de una cirugía con un costo alrededor de 130 mil pesos. Al ser negada la ayuda se empezó con el amparo.

Recurso en riesgo

Miguel Irecta advirtió que, pese que ya se dio el amparo que solicita al municipio empezar los trámites ante el cabildo para que se otorgue la cirugía, la institución aún puede interponer “por mala fe” el recurso de revisión de la sentencia.

“Sería únicamente con el fin de alargar los tiempos, porque el derecho y la razón no la tienen ellos y sólo lo harían para perjudicar a las personas” agregó Irecta. Esta situación ya ha sucedido en el caso de otra mujer policía con 19 años de servicio y una edad de 50 años.

Al mismo tiempo, dijo, llevan otra demanda de la misma mujer policía de 59 años, esto ante el tribunal de justicia administrativa para acreditar su antigüedad con el fin de solicitar su jubilación.

Administraciones anteriores

Lamentó que estas prácticas de desprotección laboral que presidentes anteriores como Mariano Díaz Ochoa o Jerónima Toledo, sigan persistiendo en esta administración, sobre todo, porque los pagos no salen de los bolsillos de los autoridades que “hicieron mal”, sino de las arcas públicas.

En ese sentido, Migue Ángel Irecta considera que seguir con este trato laboral hacia los policías provocará que en el futuro muchos pidan su baja, desprotegiendo a la población.