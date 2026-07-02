Analizan el nuevo reglamento ambiental

Con la participación de la directora de Ecología y Medio ambiente municipal, Jade Cantú, e integrantes del Colegio de Arquitectos del Sureste se iniciaron las mesas de análisis del Reglamento para el derecho humano al medio ambiente sano, donde se contemplan temas como el maltrato ambiental y que próximamente podría ser aprobado por el cabildo de San Cristóbal.

Durante la introducción, la también bióloga Jade Cantú explicó que un reglamento contiene “las reglas de todos los servidores públicos que van a trabajar en el municipio”. Es, dijo, en este nivel donde las leyes nacionales y estatales deben armonizarse según las atribuciones que dicta el Artículo 115.

Cantú apuntó que las leyes nacionales suelen reglamentar instituciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), “pero el municipio casi no lo toca”, agregó

En ese sentido, Cantú recordó que actualmente San Cristóbal tiene un reglamento desactualizado de 1996 que habla de una ley ambiental de Chiapas que, indicó, ya se derogó.

Una de las observaciones hechas por integrantes del Colegio de arquitectos fue el hecho que el reglamento en análisis contiene también elementos de política pública e incluso de manual, por lo que no queda definida su naturaleza. Además, expresaron cuestionamientos sobre cómo se garantizará la transparencia.

Ciudadanos que asistieron también volvieron a señalar la problemática de las invasiones humanas en los cerros de San Cristóbal, indicando que debe ser un tema para tratarse en las siguientes sesiones de análisis que se prevén se realicen cada semana.