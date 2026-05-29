Analizan propuestas de nuevas carreras

La rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Juana de Dios López Jiménez, comentó que buscan consolidar una oferta educativa de calidad y alineada a las necesidades sociales, económicas y productivas de Chiapas, por lo que analizan nuevas propuestas de carreras para diversas sedes.

Entre las nuevas propuestas destacan: Ingeniería Petroquímica en Reforma; Comercio Exterior en Suchiate; Fisioterapia en Tapachula; Artes y Música en Comitán; Electromovilidad en Las Rosas; Odontología en Berriozábal; Psicología y programas del área de la Salud en Venustiano Carranza.

Mencionó que continúan los estudios de pertinencia para proyectos académicos en Chiapa de Corzo y Simojovel. Todos son proyectos estratégicos de crecimiento institucional, en los que están inmersas nuevas propuestas académicas y de fortalecimiento regional.

Primera reunión ordinaria

Recientemente se realizó la primera reunión ordinaria 2026 de la Comisión Institucional de Admisión, donde se presentaron los avances del proceso de ingreso a licenciatura y los proyectos de expansión académica que fortalecerán la presencia de la universidad en distintas regiones del estado.

Abordaron los resultados preliminares del Proceso de Admisión 2026, así como la integración de grupos y turnos autorizados para el próximo ciclo escolar de 11 licenciaturas que ya concluyeron dicho proceso, quedando abiertos 27 programas académicos, cuya convocatoria estará vigente hasta el 22 de junio.

Reconoció el esfuerzo de las unidades académicas para promover los espacios que permitan la atención de más jóvenes que desean ingresar al Nivel Superior, con lo que en esta primera etapa del proceso de admisión se registró un incremento en la capacidad de atención por parte de la institución.