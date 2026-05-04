Andrea Negrón llama a atender la salud mental

Ante el incremento de hechos violentos contra las mujeres en el estado, la diputada local Andrea Negrón Sánchez, de Movimiento Ciudadano, urgió a las autoridades a no dejar los casos en el olvido, investigarlos correctamente y aplicar todo el peso de la ley a los responsables. También planteó la necesidad de abordar el problema desde la raíz: la salud mental de la población y la educación de niñas, niños y adolescentes.

En entrevista, la legisladora reconoció que en los últimos días se han difundido en medios de comunicación “lamentables noticias” sobre agresiones y feminicidios. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que estos casos sean investigados de manera adecuada y que quienes resulten responsables reciban el castigo que merecen.

“Desde nuestra trinchera, desde el Poder Legislativo, seguimos avanzando para prevenir”, afirmó Negrón Sánchez. Explicó que en el Congreso del Estado se ha trabajado para unificar criterios en materia de género, específicamente en el tema de feminicidios, con el objetivo de que en todas las entidades del país exista la misma legislación, pues actualmente las agravantes y las penas varían entre estados.

Llamado

Negrón Sánchez advirtió que en muchos casos los delitos contra las mujeres quedan impunes, por lo que insistió en la necesidad de reforzar la efectividad de las leyes. “Las leyes ahí están, pero queremos que los responsables realmente reciban la pena que merecen. Ese es el llamado principal: no podemos avanzar si nada más queda en letra muerta”, subrayó.

Ante la pregunta de si no sería momento de voltear a ver la salud mental de la población, la legisladora respondió de manera contundente: “Pues sí, creo que es un tema, porque desde ahí empieza. Empezar desde la raíz y algo todavía más a fondo: desde la educación de niñas, niños y adolescentes”.