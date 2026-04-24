Ángel Torres cumple con una obra más

El presidente municipal, Ángel Torres, acompañado de vecinas y vecinos, así como de la regidora Fredegunda Alegría y funcionarios públicos municipales, inauguró una nueva calle más en Tuxtla Gutiérrez, ahora en la colonia Belisario Domínguez, sobre la avenida Manuel de la Torre, como parte del programa Calles Felices.

Al señalar que esta obra fortalece la infraestructura urbana y responden a una demanda histórica de las y los habitantes, el alcalde capitalino explicó que el proyecto comprendió drenaje sanitario, red de agua potable, jardineras, banquetas, alcantarillado pluvial y pintura en fachadas, con lo que se brinda un entorno más digno, seguro y de calidad.

Justicia social

Vecinas y vecinos destacaron que durante más de 20 años esperaron este momento que hoy, señalaron, se hace realidad.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza el presidente Ángel Torres, avanza en la construcción de la justicia social, mejorando la imagen urbana, la conectividad y la movilidad, pero sobre todo, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.