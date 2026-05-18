Ángel Torres inaugura calle en Jardines del Pedregal

El presidente municipal, Ángel Torres, acompañado de su esposa Mercedes Ortiz, de vecinas y vecinos de la colonia Jardines del Pedregal Cuarta Sección, así como de funcionarios públicos municipales, inauguró la pavimentación integral de la avenida Coral, una obra de más de 240 metros lineales que hoy brinda mayor seguridad, movilidad y bienestar a las familias de la zona.

Seguridad social

Durante el evento, Ángel Torres destacó que se cumple una vez más la palabra empeñada con las y los tuxlecos, al entregar una calle integral que incluye red de agua potable, drenaje sanitario, luminarias, banquetas, jardineras y pintura en la fachada de las viviendas, dignificando así el entorno urbano y mejorando la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Gobierno que escucha

El alcalde capitalino subrayó que hoy Tuxtla cuenta con un gobierno de puertas abiertas que trabaja en equipo con la ciudadanía, escuchando y atendiendo principalmente a las colonias que durante muchos años permanecieron olvidadas.

“Hoy tenemos un gobierno que escucha a la gente, atiende y resuelve bajo la premisa de trabajo, compromiso y resultados”, expresó al señalar que esta obra segura, digna y de calidad fortalece también la conectividad y la movilidad urbana.