Ante lluvias, la prevención es la mejor estrategia

En seguimiento a la Estrategia Estatal para la Prevención y Atención ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, que impulsa el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, mantendrá una estrecha coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones enfocadas en reducir riesgos y salvaguardar el patrimonio, la integridad y la vida de las y los chiapanecos, así como de visitantes.

En la Nueva ERA, la seguridad en Chiapas se construye desde la prevención con la participación de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía; y como parte de estas acciones interinstitucionales la SSP implementará un despliegue operativo de vigilancia permanente y de monitoreo en caminos, carreteras y zonas de riesgo para una atención oportuna a la ciudadanía.

App C5 Escudo Pakal

En este marco, la SSP exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil (PC). Asimismo, invita a la población a descargar la aplicación móvil gratuita C5 Escudo Pakal, disponible en sistemas operativos IOS y Android, así como hacer uso responsable del número de emergencia 9-1-1 para reportar cualquier situación de riesgo.

Con estas acciones, la SSP refrenda su firme compromiso de trabajar en coordinación, unidad y comunicación directa con autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas.