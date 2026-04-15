Anuncia brigadas gratuitas del Registro Civil

La Dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas, encabezada por Dolores Estrada Gordillo, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Suchiapa, Jorge Lara, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas en beneficio de la población, en especial de la niñez chiapaneca.

Durante este encuentro, se acordó la implementación de una campaña de brigadas del Registro Civil para la expedición gratuita de actas de nacimiento, en el marco de la conmemoración del Día del Niño, reafirmando así el compromiso institucional de garantizar el derecho a la identidad infantil.

Estas brigadas se suman a las acciones que el Registro Civil estatal ha impulsado de manera sistemática para dotar de actas de nacimiento a la población infantil.

Más de 120 jornadas

Se han realizado más de 120 jornadas de regularización en municipios de alta marginación, beneficiando a más de 15 mil menores que carecían de este documento esencial.

Se han instalado módulos itinerantes en hospitales, escuelas y centros comunitarios, logrando una cobertura del 98 % en el registro oportuno de recién nacidos en las regiones Norte y Selva, que históricamente presentaban los índices más altos de subregistro.

Dolores Estrada Gordillo destacó que, gracias a la coordinación con los 124 municipios del estado y la simplificación de trámites, Chiapas ha reducido en un 35 % el rezago en materia de actas de nacimiento para menores de cero a cinco años durante la actual administración.

Es una llave de acceso

“Ninguna niña o niño debe crecer sin identidad. El acta de nacimiento es la llave de acceso a la salud, la educación y todos sus derechos”, subrayó.

Con estas acciones, el Registro Civil fortalece la cercanía con la ciudadanía y promueve el acceso oportuno a servicios esenciales para el bienestar de las familias, con especial énfasis en los sectores más vulnerables de la entidad.