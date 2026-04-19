Anuncia matilisguate temporada de sequía

Cada año, en abril, las calles de Tuxtla Gutiérrez se transforman con la aparición de las flores rosadas del matilisguate, un espectáculo natural que no ocurre por casualidad.

Detrás de esta breve pero intensa floración existe una combinación precisa de factores climáticos y ambientales que caracterizan a la región durante esta época.

Capacidad de adaptación

El matilisguate es un árbol adaptado a la temporada seca. Durante los meses previos, cuando las lluvias desaparecen y el calor se intensifica, pierde sus hojas como una estrategia para reducir la pérdida de agua.

Es justo en ese momento, cuando sus ramas quedan desnudas, que brotan sus flores. La ausencia de follaje no solo resalta su color, sino que facilita la polinización al hacerlas más visibles para insectos como abejas.

Fuerte calor

Las altas temperaturas de abril y la escasez de humedad actúan como señales biológicas que activan su ciclo reproductivo.

A esto se suma el tipo de suelo predominante en la zona, por lo general bien drenado, lo que evita la acumulación de agua y refuerza el contraste entre sequía y temporada de lluvias. Así, el árbol sincroniza su floración para que, al llegar las primeras lluvias, sus semillas ya estén listas para germinar.

Equilibrio natural

De esta manera, la floración del matilisguate no solo embellece la ciudad, sino que refleja un equilibrio natural cuidadosamente ajustado al clima de Tuxtla, recordándonos la estrecha relación entre el entorno y la vida vegetal.