Anuncian Fiesta Patronal de la Santísima Trinidad

La parroquia La Santísima Trinidad, ubicada en la delegación Terán de Tuxtla Gutiérrez, se prepara para vivir una de las celebraciones religiosas más esperadas del año. Del 23 al 31 de mayo, la comunidad católica y las familias de la capital chiapaneca podrán disfrutar de la Fiesta Patronal 2026, una semana de actividades que combinará fe, tradición y convivencia.

El programa contempla misas, procesiones, prédicas, presentaciones artísticas, eventos culturales, venta de antojitos y actividades recreativas para personas de todas las edades.

Una semana de celebración

La fiesta iniciará el sábado 23 de mayo con la apertura de las capillas participantes y un recorrido por las calles cercanas a la parroquia.

Esa misma noche se realizará el Trisagio a la Santísima Trinidad y una jornada de prédica y alabanzas.

A lo largo de la semana, cada tarde habrá celebraciones litúrgicas, seguidas de eventos culturales y musicales, además de la tradicional venta de antojitos mexicanos, uno de los principales atractivos para los asistentes.