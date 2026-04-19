Anuncian más protestas para el lunes

La demanda de justicia por parte de la población de Villa de Comaltitlán tras la muerte de un alumno por atropellamiento y el estado crítico de otro, continúa.

El descontento es más todavía pues el presunto responsable escapó del lugar y hasta la tarde del sábado no había sido capturado.

La tensión llegó al límite cuando la noche del viernes la población lanzó piedras contra los cristales de la alcaldía y la Fiscalía Regional, en demanda de celeridad.

Invitan a marchar

Tras un compás de espera, mediante las redes sociales “La sociedad civil de Villa Comaltitlán invita a una marcha el día lunes 20 de abril a las 10:00 am”.

Señalan que la movilización partirá de las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) 03 hacia palacio municipal, para exigir justicia por el accidente acontecido el día miércoles 15 de abril que cobró la vida de un estudiante y uno más está lesionado.

Alcalde encubridor

Se acusa al alcalde Gerardo Pérez Gómez de proteger al presunto asesino de quien sin proporcionar más información se afirma que es trabajador del ayuntamiento.

El viernes, cuando la comunidad estudiantil y padres de familia se disponían a realizar un mitin frente a la presidencia, el edil ordenó el desalojo sin atender la petición de mediador.

Hay coraje de la población porque el alcalde que representa los intereses sociales se ha encerrado sin dar la cara, es el rumor de boca a boca.