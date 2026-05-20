Anuncian obras de infraestructura educativa

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por el director del Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSaD) 181 Guadalupe Victoria, Julio César Coutiño Noriega, recibió al director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, y a la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, quienes inauguraron dos nuevas aulas didácticas equipadas, además de andadores y obras exteriores, en beneficio de 215 estudiantes del plantel.

En compañía de alumnas, alumnos, personal docente y padres de familia, la alcaldesa agradeció el respaldo que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha brindado al municipio a través del Inifech, y señaló que continuará realizando gestiones para fortalecer la infraestructura educativa en Villaflores, con el objetivo de ofrecer mejores espacios para el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Más proyectos

Durante el evento también se anunciaron 12 importantes obras para instituciones educativas de las comunidades Agrónomos Mexicanos, Joaquín Miguel Gutiérrez, Villahidalgo, Benito Juárez, Libertad Melchor Ocampo y Doctor Domingo Chanona, así como para la telesecundaria de La Sirena, la primaria María Suárez de Velasco, la primaria Ignacio José de Allende, la secundaria del Estado y la preparatoria Villaflores, donde próximamente quedará concluida la cancha de Futbol Siete en la cabecera municipal.