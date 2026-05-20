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Anuncian obras de infraestructura educativa

Mayo 20 del 2026
Inauguraron dos nuevas aulas didácticas equipadas. Cortesía
Inauguraron dos nuevas aulas didácticas equipadas. Cortesía

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por el director del Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSaD) 181 Guadalupe Victoria, Julio César Coutiño Noriega, recibió al director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, y a la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, quienes inauguraron dos nuevas aulas didácticas equipadas, además de andadores y obras exteriores, en beneficio de 215 estudiantes del plantel.

En compañía de alumnas, alumnos, personal docente y padres de familia, la alcaldesa agradeció el respaldo que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha brindado al municipio a través del Inifech, y señaló que continuará realizando gestiones para fortalecer la infraestructura educativa en Villaflores, con el objetivo de ofrecer mejores espacios para el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Más proyectos

Durante el evento también se anunciaron 12 importantes obras para instituciones educativas de las comunidades Agrónomos Mexicanos, Joaquín Miguel Gutiérrez, Villahidalgo, Benito Juárez, Libertad Melchor Ocampo y Doctor Domingo Chanona, así como para la telesecundaria de La Sirena, la primaria María Suárez de Velasco, la primaria Ignacio José de Allende, la secundaria del Estado y la preparatoria Villaflores, donde próximamente quedará concluida la cancha de Futbol Siete en la cabecera municipal.

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