Anuncian séptima marcha por el Orgullo

Anuncian la séptima Marcha por el orgullo de la comunidad LGBTIQ+ en Tapachula, encabezados por el presidente de la Asociación Civil, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, Rosember López Samayoa.

Señalan que ya comenzaron con los preparativos y reconocen que se ha avanzado en los temas como el respeto y el reconocimiento a la comunidad, aunque señalan que aún existe resistencia de parte de algunas autoridades locales, empresarios y la sociedad misma.

Refirieron que la marcha tendrá lugar en Tapachula el próximo 26 de junio por la tarde, partirá del Cedeco en lo que antes fue la estación del ferrocarril con dirección al centro histórico de la ciudad, donde habrá un espectáculo artístico.

Presentes

En el presídium de la rueda de prensa para anunciar la marcha estuvieron: el presidente de la AC Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Rosember López Samayoa; el empresario Alfredo Villafuerte; Mario Luna, encargado de imagen y comunicación social, así como Francisco Monzón, coordinador de la organización del evento.

La exigencia de la comunidad es hacer visibles las problemáticas de discriminación, violencia y falta de derechos que aún enfrentan.

Se señaló que esperan que participen unas 5 mil personas, miembros de la comunidad tanto de Tapachula y la región, como de otros municipios de Chiapas.

Finalmente, los organizadores hicieron énfasis en que esperan que esta marcha siga consolidándose como una de las movilizaciones sociales más representativas en la entidad.