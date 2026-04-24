Aplican IA en carrera de Tecnologías

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) cuenta con la carrera de Tecnologías e Innovación Digital, acorde a las tendencias actuales en el área, bajo la premisa de que las tecnologías se están empleando cada vez más en los procesos de fabricación y para la vida diaria.

Natalia Quiñónez Ochoa, gestora académica y enlace de género de la sede Huixtla de la Unicach, comentó que esta carrera tiene el objetivo de formar profesionales en el ámbito de las tecnologías, con apenas una generación de egresados. Tiene una duración de ocho semestres.

El programa tiene cuatro pilares básicos: la infraestructura tecnológica, los egresados van a tener la capacidad de conocer cómo funciona toda la conectividad; bases de datos, los estudiantes serán capaces de manejarlas, interpretarlas y generarlas.

Los estudiantes tendrán la capacidad de desarrollar softwares diversos, ven un poco de robótica, inteligencia artificial, que hoy día casi en todo contexto interviene. “El propósito principal es que sean transformadores digitales”.

Mencionó que la carrera va destinada a los jóvenes y no tan jóvenes; no hay un margen de edad. Porque hacen falta más profesionales en estas áreas, sobre todo en la entidad para que se aproveche el talento local.

Considerando que el uso de la tecnología avanza muy rápido, dijo que el campo laboral para los egresados es bastante extenso, tanto en el sector público como en el privado, ya sea como emprendedores, con aplicación a nivel local, nacional e internacional.

Destacó que esta carrera o este campo de conocimiento es tanto para hombres como para mujeres, un enfoque que promueven siempre, para que las jóvenes tengan claro qué tienen las mismas oportunidades.