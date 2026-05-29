Aprueba Consejo registro de tres partidos locales

En sesión extraordinaria realizada este jueves 28 de mayo, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, resolvió la procedencia de las solicitudes de registro como partidos políticos locales, de las organizaciones de la ciudadanía “Movimiento de Esperanza y Humanismo de Chiapas A.C.”, “Movimiento Humanista de Chiapas A.C.” y “Fuerza Chiapaneca 4T A.C.”, bajo las siguientes denominaciones, respectivamente: “Movimiento de Esperanza de Chiapas”; “Partido Conciencia Humana” y “Fuerza Chiapaneca”.

La consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que la procedencia de estas tres organizaciones se debe al cumplimiento de los requisitos exigidos por leyes federales y locales, desde la presentación de sus documentos básicos, estatutos y declaración de principios, celebración de las asambleas distritales o municipales requeridas, contar con las afiliaciones necesarias, presentación de informes mensuales financieros y la atención que brindaron a los requerimientos realizados por esta autoridad.

Registro

El registro de los nuevos partidos políticos locales, añadió Mendoza Ledesma, surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del presente año, por lo que el Consejo General emitirá, en su momento, el acuerdo relativo a la redistribución del financiamiento público correspondiente.

En su intervención, la consejera María Magdalena Vila Domínguez, al afirmar que se cumplió con todos los requisitos, dio la bienvenida a la pluralidad política y la diversidad electoral, al tiempo que deseó que quienes apuesten por esta opción sean una verdadera representación para la ciudadanía.

La consejera Helena Margarita Jiménez Martínez apuntó que, con esta aprobación, se materializan las garantías del derecho ciudadano a la asociación política, algo de la mayor relevancia para la vida democrática. El pluralismo político, consideró, es la base de todo sistema democrático. Los exhortamos a conducirse bajo los principios de la función electoral.

Reconocimiento

La consejera Sofía Martínez De Castro León, expresó su reconocimiento a la ciudadanía que participó y contribuyó para llegar a este punto, así como al personal del IEPC.