Aprueba redistribución de Comisiones y Comités

Con el firme propósito de dar continuidad al seguimiento y vigilancia de las actividades que realizan las estructuras directivas, administrativas y operativas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, en sesión urgente del Consejo General se aprobó la integración que a partir de este 1 de junio tendrán las Comisiones Permanentes, Provisionales y Comités del organismo electoral local, con motivo a la conclusión del encargo de tres consejerías electorales ocurrido el pasado 31 de mayo y hasta en tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) realice las designaciones correspondientes, lo cual podría ocurrir hasta el próximo día 2 de noviembre.

Las cuatro consejerías que continúan: Marina Martha López Santiago, presidenta; Teresa de Jesús Alfonso Medina, Helena Margarita Jiménez Martínez y Gloria Esther Mendoza Ledesma, consejeras electorales, destacaron su compromiso permanente para asumir la redistribución provisional de las comisiones y que la ciudadanía chiapaneca pueda seguir contando con un órgano electoral local confiable, fuerte y sólido.

López Santiago explicó que, con fundamento en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el adecuado funcionamiento y desarrollo de las tareas y labores del IEPC, descansa en una conveniente conformación de los órganos colegiados como son las comisiones mencionadas, por lo que se considera oportuna una integración temporal.

Por su parte, la consejera Alfonso Medina afirmó que, lo que se busca es una reacción apropiada para dar seguimiento a los distintos trabajos institucionales, y de cara al inicio de actividades preparatorias del proceso electoral local ordinario 2027, como es la convocatoria para la integración de los órganos desconcentrados, la instalación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, además de la elaboración del calendario electoral, entre otras labores.