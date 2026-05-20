Aprueban Cuenta Pública 2025 del gobierno estatal

El pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública, relativo a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, la cual fue recibida en tiempo y forma por esta soberanía popular.

Para exponer sus argumentos a favor del dictamen participaron en tribuna las y los diputados: María Mandiola Totoricagüena y Juan Marcos Trinidad Palomares, quienes coincidieron en señalar que este informe financiero permite nuevas condiciones de convivencia y bienestar en el estado.

Seguridad

Agregaron que se da cuenta de un año de pacificación en el que se han recuperado indicadores muy importantes en favor de la seguridad, reflejándose en una permanente reducción de los índices delictivos.

Un 2025 que ha sido también de conciliación, diálogo y mediación, permitiendo fortalecer la estabilidad y la gobernanza en todas las regiones del estado, esto ha sido a partir de la visión y las estrategias de pacificación impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez.

Manifestaron que en el 2025, el gobierno puso orden para reorganizar prioridades y comenzar a construir las bases de un nuevo Chiapas, más transparente y con mayores oportunidades para todas y todos, y esta Cuenta Pública “justamente refleja disciplina financiera, mejoras en la recaudación modernizar, en las herramientas administrativas y en la toma de decisiones financieras”, expresaron.

Se han impulsado, destacaron, infraestructura y bienestar social, pasando por prosperidad económica, seguridad, municipios, medio ambiente, salud y educación, todas ellas áreas fundamentales para seguir avanzando en el desarrollo humanista de Chiapas.

Los legisladores subrayaron que existe estabilidad en las finanzas públicas del estado, lo que se puede observar en el incremento del 10.7 por ciento en el gasto público devengado, respecto del presupuesto aprobado y el incremento de 7.2 % del gasto en términos reales en comparación con 2024, estos resultados gracias a una gestión responsable, adecuada y con énfasis en la honestidad y transparencia para la implementación y fortalecimiento de las finanzas.

En la sesión ordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, la Mesa Directiva turnó a comisiones parlamentarias para su análisis y dictamen las siguientes disposiciones: Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 13 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas.

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Chiapas, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas y a la Ley de Salud del Estado de Chiapas.