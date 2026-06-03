Aprueban la obligatoriedad de Educación Inicial

El Congreso del Estado aprobó este martes la modificación al primer párrafo del artículo 25 de la Ley de Educación del Estado de Chiapas, con lo que se armoniza la legislación local con la Ley General de Educación federal, reconociendo a la Educación Inicial como nivel obligatorio y como el primero de toda la formación a lo largo de la vida de las niñas y niños desde los cero hasta los tres años.

En entrevista, la jefa del Departamento de Educación Inicial de la Secretaría de Educación, Sofía Almazán, calificó la aprobación como “un paso histórico”. Acompañada por el director de Educación Básica, Hugo Campos, explicó que esta reforma permitirá fortalecer la atención nutricional, educativa y social de la primera infancia, garantizando el derecho a una educación temprana de calidad.

Integral

“Esta aprobación favorece que tengamos más apoyo, ya que en la primera infancia los niños necesitan una educación y una compañía nutricional, educativa y social. Esto nos va a beneficiar para que todas las niñas y los niños de los centros de atención infantil puedan tener, como un derecho, esta educación de primera infancia”, señaló Almazán.

La funcionaria reconoció que existen retos importantes en materia de cobertura e infraestructura. “Chiapas tiene mucha diversidad cultural. A lo mejor no contamos con un centro de atención infantil en cada municipio, pero lo podemos gestionar a través de la aprobación de estas leyes”, indicó.

Actualmente, el subsistema estatal cuenta con solo dos Centros de Atención Infantil (CAI) en Tuxtla Gutiérrez.

Cifras

De acuerdo con datos, alrededor de 25 a 30 mil infantes son atendidos en la entidad, mientras que la matrícula de preescolar supera los 120 mil alumnos, lo que evidencia la necesidad de cuadriplicar la atención en el nivel inicial.

Hugo Campos, a su vez, subrayó que la reforma genera certeza jurídica y permite realizar gestiones para aumentar el presupuesto, construir más centros y regularizar los existentes. “Se ha generado en la secretaría un departamento de Educación Inicial, el cual no existía. Hoy vamos a poder tener esta figura dentro del subsistema estatal”, destacó.

Los centros de atención infantil contarán con personal especializado en puericultura, docencia, auxiliares educativos y nutriólogas, dado que la alimentación es primordial en esta etapa. “Ya no son guarderías, lo correcto es que sean centros de atención infantil”, aclaró Campos.