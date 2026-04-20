Arranca el programa Tuxlentes en la capital

El Sistema DIF Tuxtla puso en marcha el programa “Tuxlentes”, una iniciativa que beneficiará a más de 12 mil estudiantes de nivel básico con la entrega gratuita de lentes, se trata de una iniciativa cuyo objetivo es atender una de las barreras silenciosas en el aprendizaje escolar.

El arranque operativo del programa incluyó una reunión con directores, madres y padres de familia de las primeras 45 escuelas seleccionadas, donde se dieron a conocer los detalles de implementación, fechas de atención y el proceso de evaluación visual que se aplicará a las y los alumnos.

Durante el encuentro, autoridades destacaron que este tipo de acciones buscan incidir directamente en el bienestar integral de la niñez, al atender factores que muchas veces pasan desapercibidos en el entorno escolar.

Beneficios

Por su parte, la directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frías subrayó que el programa no solo representa un apoyo económico para las familias, sino una herramienta clave para mejorar el desempeño académico.

De acuerdo con especialistas en salud visual, problemas como la miopía, hipermetropía o astigmatismo no detectados pueden afectar significativamente la capacidad de lectura, concentración y comprensión en niñas y niños.

Diversos estudios en el ámbito educativo han señalado que un alto porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento presenta dificultades visuales sin diagnóstico previo, lo que refuerza la importancia de programas preventivos en edades tempranas.

Estrategias de salud

En México, iniciativas similares han demostrado que la entrega de lentes puede mejorar el rendimiento escolar y reducir el rezago educativo, especialmente en contextos donde el acceso a servicios oftalmológicos es limitado.

En ese sentido, “Tuxlentes” se suma a una estrategia de salud pública local que busca cerrar brechas y garantizar mejores condiciones para el desarrollo académico.

El programa contempla beneficiar a 12 mil 135 estudiantes en esta primera etapa, mediante valoraciones optométricas y la posterior entrega de lentes a quienes lo requieran.