Arranca en Mitontic segunda etapa de Chiapas Puede

En seguimiento a la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de transformar la realidad de Chiapas, la Secretaría de Educación, a través de la Coordinación de Programas Estratégicos para la Alfabetización, inició la segunda etapa del programa, reafirmando el compromiso de llevar educación con sentido humano y comunitario a quienes históricamente han sido relegados.

La presidenta municipal de Mitontic, María Velázquez, reconoció el compromiso de la administración del jefe del Ejecutivo estatal y del titular de Educación por considerar al municipio como prioritario en esta nueva etapa.

En su mensaje, el secretario de Educación, Roger Mandujano, agradeció el compromiso y el deseo de cientos de personas de ser parte del batallón contra la ignorancia, y reiteró que esta nueva etapa del programa se construye desde la participación social y el compromiso colectivo, como lo dicta el Lekil Kuxlejal (El Buen Vivir).

kits de alfabetización

En el marco de la entrega de mil 12 kits de alfabetización, Mandujano también subrayó que este arranque representa mucho más que una acción institucional: es el comienzo de una etapa renovada en la lucha contra el rezago educativo.

Cabe destacar que este esfuerzo se enmarca en la declaratoria del Gobierno del Estado para la reconversión de los 12 municipios históricamente olvidados en territorios prósperos. En este contexto, la Secretaría de Educación refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la conciencia comunitaria y contribuyan a la solución de las problemáticas sociales desde la educación.