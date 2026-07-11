Arrancan obra de drenaje en la 2 de Febrero

El presidente municipal, Ángel Torres, dio el banderazo de arranque a los trabajos de rehabilitación integral del sistema de drenaje sanitario en la avenida Arroyo San Roque, entre las calles Bonampak y Campeche, en la colonia 2 de Febrero, con lo que se atiende una necesidad prioritaria de las familias y se fortalece la infraestructura básica de la zona.

Proyecto

El proyecto contempla el suministro e instalación de más de 100 metros lineales de tubería de ocho pulgadas de diámetro, así como la rehabilitación de 23 piezas de descargas y registros sanitarios. Además, se rehabilitarán cuatro pozos de visita y se ejecutarán acciones complementarias que permitirán mejorar el funcionamiento de la red sanitaria.

Con esta intervención, el Gobierno Municipal refrenda el compromiso con la justicia social y el bienestar de la población, al impulsar obras que mejoran la calidad de vida, previenen enfermedades y brindan mayor seguridad y funcionalidad a los servicios básicos.