Arriban madres buscadoras a Comitán

Un grupo de madres buscadoras llegó la mañana de este sábado a Comitán, para continuar con la búsqueda de sus familiares desaparecidos, por lo que recorrieron terminales de transporte en el bulevar, el centro de la ciudad y otros espacios públicos, resguardadas por un dispositivo de seguridad con agentes estatales y militares.

El grupo de personas colocaron fotografías y fichas de búsqueda de sus seres queridos con números telefónicos para recibir cualquier información que conlleve a la localización de sus familiares, pegándolas en los postes, paradas de colectivos, gasolineras y espacios públicos.

Recorrieron el bulevar Belisario Domínguez, principalmente en las terminales de transporte que se ubican en las inmediaciones de la Central de Abasto y entre 1.ª, 2.ª y 3.ª calle Sur.

De igual manera se prevé que recorran el centro de la ciudad y otros espacios públicos, para después continuar con estas actividades en los municipios de Amatenango del Valle y Teopisca, así como en el estado.