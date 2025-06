Arzobispo cuestiona la elección judicial

En el marco de la jornada electoral para cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF) en México, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, expresó dudas sobre la legitimidad y eficacia de la elección, mientras hizo un llamado a preservar la autonomía judicial; cuestionando el diseño y las condiciones en las que se desarrolló el proceso impulsado por el actual gobierno.

El arzobispo señaló que el proceso “todavía necesita ser evaluado” debido a sus implicaciones legislativas, operativas y democráticas.

Durante su mensaje dominical, el prelado reconoció que existía un amplio consenso social respecto a la necesidad de renovar el sistema judicial mexicano, pero manifestó su preocupación por las formas en que esta reforma se ha llevado a cabo.

“No sé si hayan respondido a la altura de las expectativas de esa renovación”, explicó.

Preocupaciones

Así mismo, mencionó que las estrategias adoptadas podrían no ser las más adecuadas para asegurar un Poder Judicial de verdad, justo e independiente.

Monseñor respaldó el pronunciamiento previo de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que pidió un análisis más profundo y una discusión amplia sobre el rumbo del sistema judicial.

Enfatizó que toda legislación debe considerar el bien común, con visión de largo plazo y participación de todos los sectores, incluidos los especialistas en derecho.

José Francisco González recordó la teoría de la separación de poderes propuesta por el pensador francés Montesquieu, advirtiendo sobre el riesgo de regresar a un “regalismo” moderno donde un solo poder concentre decisiones fundamentales para el país.

Sobre las denuncias de irregularidades durante la jornada como el uso de “acordeones”, casillas manipuladas o boletas pre-marcadas, expresó su preocupación por el posible debilitamiento de la democracia mexicana.

“Hay que ver las noticias, qué se dice sobre lo sucedido. Seguramente sí vemos que las cosas no se llevaron de una manera limpia entonces no está bien hecho; no tiene respaldo social”, puntualizó.

Llamado

También hizo un llamado firme contra la violencia electoral y la recuperación de prácticas autoritarias.

“La violencia no genera paz; activa la hélice de más violencia”, advirtió, recordando que el camino correcto para resolver diferencias en un Estado de Derecho es el diálogo pacífico y la vía civil.

Finalmente, el arzobispo expresó su esperanza de que este ejercicio sirva como aprendizaje para construir un país con instituciones fuertes, independientes y verdaderamente al servicio del pueblo.

“Ojalá no sea un botín, sino un verdadero deseo de servir. Si hay mayorías que favorecen el bien del pueblo, bendito sea Dios. Pero que no sea lo contrario, porque sería una contradicción”, concluyó.