Asiste Moreno Guillén a inauguración de ecoparque

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la inauguración del ecoparque La Ceiba, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en el municipio de Palenque.

Durante este encuentro, autoridades federales y estatales coincidieron en la importancia de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo integral de Chiapas y México; en este sentido, este espacio ofrece un punto de encuentro que promueve el turismo, la identidad y la convivencia, por ello, el magistrado presidente refrenda la disposición de acompañar, desde la casa de la justicia, las acciones que promueven la cohesión social y el fortalecimiento de espacios públicos en beneficio de la ciudadanía.

En este acto de gran relevancia para el desarrollo económico de la región, estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca, esposa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; y representantes de los distintos órdenes de gobierno.

Celebra voluntariado a infantes

La casa de la justicia se llenó de sorpresas y de mucha diversión, que enmarcaron el festejo del Día de la Niñez organizado por el Voluntariado del Poder Judicial, y que encabezó su presidenta Dalal Rabban Castell, junto al magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, para las hijas e hijos de integrantes de la familia judicial.

En esta celebración, la presidenta Rabban Castell y el magistrado presidente Moreno Guillén se congratularon por la participación y entusiasmo de las y los festejados, cuyas sonrisas dieron vida al evento.

El vestíbulo de La Jurisprudencia se convirtió en un espacio de alegría, donde niñas y niños disfrutaron de un espectáculo infantil lleno de magia y diversión, con personajes que pusieron a bailar, a cantar y a participar a las y los presentes, logrando contagiar de emoción no solo a las y los niños, sino también a sus familias.