Asiste Valeria Rosales a torneo de robótica

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, asistió al Tercer Torneo de Robótica Basada en Dispositivos Open Source 2025, realizado en el plantel 14 del Cecyte Chiapas “Jesús M. Garza”, donde participaron 13 planteles del estado. El evento lo encabezó junto al director general del Cecyte Chiapas y coordinador de los Telebachilleratos Comunitarios, Luis Guadalupe Morales Ángeles.

Talento chiapaneco

En su mensaje, Valeria Rosales expresó su orgullo por recibir a jóvenes y docentes de diversos municipios, destacando que este tipo de torneos impulsan el talento, la creatividad y la innovación tecnológica de la juventud chiapaneca. Subrayó que la tecnología es clave para el desarrollo y consolidación de un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Por su parte, Luis Guadalupe Morales Ángeles reconoció el talento de los participantes y elogió el trabajo de la alcaldesa, a quien calificó como una joven líder e inspiración para la juventud. Al evento asistieron también Óscar Alfredo Lee Borrego, director del plantel anfitrión; la comisariada ejidal Adela Ruiz Borraz; funcionarios de la Secretaría de Educación y del CECYTE Chiapas, además de estudiantes y docentes de los planteles de San Fernando, Simojovel, San Cristóbal de Las Casas, Bochil, Flores Magón, Huixtán, La Independencia, Tuxtla Gutiérrez, Las Águilas, Reforma , El Carmen, La Laguna y América Libre.