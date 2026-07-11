Asisten a ceremonia de Destrucción de Armas de Fuego

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó al comandante interino de la Séptima Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo, en la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, realizada en las instalaciones del Campo Militar El Sabino, en el municipio de Berriozábal, donde fueron destruidas más de 25 mil armas y sus accesorios.

En ese marco, el mandatario señaló que la atención a las causas y la destrucción de armas de fuego fortalecen la estrategia de seguridad que se impulsa en Chiapas y sostuvo que esta acción representa un paso firme en la construcción de la paz.

Estado de derecho

Por su parte, el comandante interino de la Séptima Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo, manifestó que esta jornada reafirma el compromiso de las instituciones para garantizar el Estado de derecho y la paz en el país, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, convocó a la ciudadanía a continuar denunciando los actos ilícitos y a sumarse, con responsabilidad y valor, a las acciones de prevención, actuando con legalidad en la calle, la familia y la escuela.

Detalló que fueron destruidas 25 mil 127 piezas de material de guerra, entre armas cortas y largas, cartuchos, casquillos, cargadores y ojivas.

Medida preventiva

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que la destrucción de armas constituye una medida preventiva para evitar que sean utilizadas en la comisión de delitos de alto impacto, como homicidios y extorsiones. Agregó que este esfuerzo, realizado de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, contribuye a fortalecer la seguridad y la tranquilidad de la población.

Asistieron a este evento el comandante de la Cuarta Región Aérea Militar, Edgar Salvador Rodríguez Franco; el comandante de la 22 Zona Naval, Puerto Chiapas, Miguel Ángel Núñez de la Huerta; en representación del coordinador estatal interino de la Guardia Nacional, Gerardo Hernández González; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; entre otras personas invitadas.