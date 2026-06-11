Atención integral de imagen urbana en colonia Terán

Con una fuerza de tarea de más de 100 trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el presidente Ángel Torres puso en marcha el programa Chuleando Tuxtla con acciones integrales de imagen urbana en la colonia Terán.

Se realizaron acciones de bacheo, poda de árboles, desazolve de alcantarillas, retiro de escombros, pintado de guarniciones, rehabilitación de luminarias, de rejillas, fumigación, limpieza general, entre otras acciones, sobre la 2ª calle Oriente, entre el bulevar Belisario Domínguez a la calzada Emiliano Zapata.

Espacios seguros y ordenados

En este sentido, el Ayuntamiento que encabeza el alcalde Ángel Torres agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos, los cuales pronto podrán ser disfrutados por las familias de la zona, ya que contribuyen al mejoramiento de la imagen urbana y al fortalecimiento de espacios públicos más limpios, ordenados y seguros.