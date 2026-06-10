Atenderán microcuencas en más de 70 municipios

Un total de 200 millones de pesos (mdp) son los que se están invirtiendo en Chiapas para el saneamiento y la rehabilitación de las microcuencas que beneficiarán a 70 municipios, enfatizó Jorge Constantino Kanter, subsecretario de Medio Ambiente.

Dijo que la idea es evitar la erosión del suelo, además de mejorar la captación del agua y la infiltración del vital líquido al subsuelo. Son los pequeños propietarios y comuneros los que participan de forma directa en esta política pública.

El proyecto incluye para este año la atención en toda la Sierra Madre y la Costa, además de la parte Centro, así como municipios que van desde Cintalapa hasta Jaltenango.

La estrategia ambiental, que es de mucho interés del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, busca que las comunidades se sumen para proteger los ecosistemas que fueron dañadas por las actividades humanas en el pasado.

El programa, además, está basada en el apoyo de asistencia técnica permanente de un técnico para darle mayor viabilidad. Durante el 2025 se cumplieron con todas las obras y con el pago correspondiente.

En este 2026, aunque se han tenido algunos detalles en el trámite, se informó que hay mucha exigencia en el área de Finanzas y esos ajustes se están solventando.

No obstante, aclaró que se pagará a todas las personas que han formado parte del programa, y el recurso cubrirá de enero hasta el último día que han laborado.

El subsecretario de Medio Ambiente comentó que no se trata de un descuido, al contrario, son trámites que se deben cumplir y no se está haciendo ninguna malversación debido a que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) no maneja un solo peso.

Lo que sí, es que se brinda el seguimiento de que el trabajo se haga de manera adecuada y cumpliendo con la parte técnica.

“Nosotros no tenemos cómo jinetear el recurso porque no nos cae a una cuenta de la secretaría, mucho menos a una particular, no hay manera”, remarcó el servidor del pueblo.