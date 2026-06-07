Atentos ante pronóstico de fuertes lluvias

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez, dijo que el Instituto está atento al llamado de Protección Civil y preparado en todas sus unidades para cualquier eventualidad, ante el pronóstico del SMN de fuertes lluvias para Chiapas.

Y es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a Protección Civil Federal y a los estados, sobre la presencia de lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm para las próximas horas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Refuerzan coordinación

En este sentido, el doctor Hermilo Domínguez dijo que atendiendo la instrucción del director general del IMSS Zoé Robledo y, por atención al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se reforzó la red estatal de coordinación.

Explicó que existe una cercana relación con Protección Civil Federal y Estatal, por lo que los centros médicos están coordinados para ofrecer el mejor servicio en casos de urgencia por las lluvias que se esperan para diversos estados del Sureste.