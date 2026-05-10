Atiende Ángel Torres embovedado en Las Palmas

Derivado de recorridos y supervisiones permanentes en embovedados y colectores, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez detectó a tiempo un socavón en el arroyo Santana, a la altura de la colonia Las Palmas, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Al hacer un recorrido en la zona, el presidente municipal Ángel Torres, junto al personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal, encabezada por Eder Mancilla, y de la Secretaría de Obras Públicas, dirigida por Julio Farrera, informó que el embovedado será intervenido de manera urgente y pronto quedará resuelto.

Es un compromiso

En este marco, Ángel Torres destacó que estas acciones forman parte del compromiso de fortalecer la seguridad de las familias tuxtlecas, mediante trabajos preventivos y de atención inmediata que permitan salvaguardar la integridad de la población ante la temporada de lluvias.